В Ереване задержали более 220 протестующих против Пашиняна

Среди задержанных — депутат от оппозицииПолиция Армении задержала 226 участников акции протеста в Ереване, сообщили Sputnik Армения в МВД республики.
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