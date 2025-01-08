В Японии пожаловались на китайских хакеров

210 кибератак с 2019 по 2024 год осуществила на японские организации китайская хакерская группа «MirrorFace», сообщает 8 января деловое агентство Kyodo News со ссылкой на Национальное полицейское управление Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии