Саакашвили призывает сторонников опротестовать результаты выборов в Грузии

Подстрекать своих сторонников к протестам и не признавать результаты голосования, где победила партия «Грузинская мечта», начал заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 27 октября на своей странице в соцсети Facebook (Запрещенной в России).
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