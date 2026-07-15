НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Центровой Павел Захаров останется в «Динамо-Владивосток» еще на 2 года

« Динамо-Владивосток » сообщило о новом двухлетнем контракте с Павлом Захаровым (25 лет, 212 см). Центровой поиграл в NCAA, не был выбран на драфте-2023 НБА и уже имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ за ЦСКА и «Нижний Новгород».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии