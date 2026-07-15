Центровой Павел Захаров останется в «Динамо-Владивосток» еще на 2 года

« Динамо-Владивосток » сообщило о новом двухлетнем контракте с Павлом Захаровым (25 лет, 212 см). Центровой поиграл в NCAA, не был выбран на драфте-2023 НБА и уже имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ за ЦСКА и «Нижний Новгород».