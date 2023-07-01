БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • СЭМЭН Иваницкий
    до ворот границы ни одной чюрьки у батьки не видел!!! только проехали ворота - сидит ишак, арбузами торгует((((☹️☹️☹️"МЫ ПРИДЁМ, КОГДА...
  • Надежда Никитина
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  • Алексей Горшков
    "Историю пишут победители"! Поэтому,я считаю,если уж СССР к нацисткой Германией стали приравнивать,надо не только дея...СССР воевал с нац...

"ЭТО СТАЛО ИЗВЕСТНО НА ФРОНТЕ": БОЕЦ БРИГАДЫ "ДНЕПР" РАССКАЗАЛ, ЧЕГО НЕТ У МИНОБОРОНЫ

"ЭТО СТАЛО ИЗВЕСТНО НА ФРОНТЕ": БОЕЦ БРИГАДЫ "ДНЕПР" РАССКАЗАЛ, ЧЕГО НЕТ У МИНОБОРОНЫ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНО АРХИВА ИГОРЯ ОМЕЛЬЧЕНКО ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Променять успешную гражданскую жизнь на службу в зоне СВО, а заработанные там деньги отдавать на нужды бойцов… Общественник Игорь Омельченко стал бойцом диверсионно-разведывательной бригады.

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