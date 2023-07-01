"ЭТО СТАЛО ИЗВЕСТНО НА ФРОНТЕ": БОЕЦ БРИГАДЫ "ДНЕПР" РАССКАЗАЛ, ЧЕГО НЕТ У МИНОБОРОНЫ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНО АРХИВА ИГОРЯ ОМЕЛЬЧЕНКО ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Променять успешную гражданскую жизнь на службу в зоне СВО, а заработанные там деньги отдавать на нужды бойцов… Общественник Игорь Омельченко стал бойцом диверсионно-разведывательной бригады.