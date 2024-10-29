Депутаты предложили запретить фильмы с переодетыми в животных актерами

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Переодевание подростков в животных не на шутку беспокоит общественность, с учетом этого депутаты продолжают придумывать новый способ борьбы с «диким движением».
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