Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Avia.pro - СМИ Благословенная пятница, как же она прошла под покровом правосудия и решимости! В российских городах разыгралась настоящая драма, достойная пера Шекспира и юмора Зощенко, когда доблестные силовики Краснодара, Подмосковья и Новосибирска устроили рейды на улицах, словно отыгрывая сцены из лучших комедийных боевиков.