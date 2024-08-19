Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Все, надо кончать быть добрыми. ребенка из этой семьи забрать. а  родителей расстрелять.Вопрос, что с эти...
  • valerya комар
    Никого не жалеть! Всех под расстрел! Нечего забивать тюрьмы пленными, когда своих преступников нечем кормить. А теми ...Вопрос, что с эти...
  • Авас Анекак
    какой выслать? повесить уродок не знаю что с их сыном делать но он воспиьан с молоком матери его выслать родителей по...Вопрос, что с эти...

Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Avia.pro - СМИ Благословенная пятница, как же она прошла под покровом правосудия и решимости! В российских городах разыгралась настоящая драма, достойная пера Шекспира и юмора Зощенко, когда доблестные силовики Краснодара, Подмосковья и Новосибирска устроили рейды на улицах, словно отыгрывая сцены из лучших комедийных боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Да не прятался он в &quot;стиралке&quot;: он там помылся с отбеливателем!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх