Copilot от GitHub становится мультимодельным и добавляет поддержку Claude от Anthropic и Gemini от Google

Сегодня GitHub объявил о том, что теперь разработчики смогут переключаться между несколькими крупными языковыми моделями при использовании Copilot Chat, своего сервиса ChatGPT, ориентированного на работу с кодом.
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