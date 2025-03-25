30 лет и 3 года: мэр Челябинска отчитался перед горДумой и впечатлил планами

Мэр Челябинска Алексей Лошкин впервые отчитался перед городской Думой. Напомним, он возглавил город 22 октября 2024 года – сначала в статусе временно исполняющего полномочия главы, а с 19 ноября – избранного депутатами градоначальника.
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