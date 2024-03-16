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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ассоциации футбола Чили не против игры с Россией: «Футбол стоит отдельно от всего. Российская команда была бы хорошим соперником для нас»

Об этом заявил президент Ассоциации футбола Чили Пабло Милад. – Сборные России и Чили могут сыграть в этом году? – Если будет такая возможность, то мы можем утвердить этот матч не позднее следующей недели.

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