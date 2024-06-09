Мединский предлагает передать свои учебники истории в СБУ

T

Teodor

Ну теперь СВУ точно победим учебниками по истории от Медынского. Нашу школу такие же гробят с ЕГЭ, ну а СВУ со смеху помрут. Теоретики. Вы хотя бы правдивый учебник Истории для себя написали, а то не знаем, что и когда было со Страной.