Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский заявил о своем желании передать свои учебники истории Службе безопасности Украины (СБУ).
Мединский предлагает передать свои учебники истории в СБУ
Комментарии
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А
Александр
Тарле хреновы. У нас всё свелось к толкователям. Живем заявлениями и трёпом.
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14 час.
T
Teodor
Ну теперь СВУ точно победим учебниками по истории от Медынского. Нашу школу такие же гробят с ЕГЭ, ну а СВУ со смеху помрут. Теоретики. Вы хотя бы правдивый учебник Истории для себя написали, а то не знаем, что и когда было со Страной.
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6 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
кому его хлам нужен?
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6 час.
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