Бунт старшеклассников во Франции и мировая неолиберальная система

Бунт старшеклассников во Франции – конечно, вовсе не «заговор леваков» или «происки исламских террористов», как любят порассуждать самые дремучие из невежд.
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