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Царьград

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Игорь Шестёркин повторяет рекорд Джакомина: два шатаута подряд для "Рейнджерс"

Игорь Шестёркин повторяет рекорд Джакомина: два шатаута подряд для "Рейнджерс"

Русский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин достиг нового успеха, оформив пятый раз два шатаута подряд, повторив результат Эда Джакомина.

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