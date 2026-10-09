Главе ведомства будет доложено о расследовании уголовного дела по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи в Пермском крае

В СМИ сообщается о нарушении жилищных прав многодетной семьи, проживающей в аварийном доме в Перми. После отключения отопления и других коммунальных ресурсов условия проживания в здании существенно ухудшились.
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