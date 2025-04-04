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  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Стало известно, что предприниматели Москвы продолжают оказывать поддержку участникам СВО. Согласно информации, размещенной на официальном сайте мэра столицы, как малый бизнес, так и крупные компании ежемесячно отправляют гуманитарные грузы на фронт.

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