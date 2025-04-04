Продукты и техника: что столичные предприниматели отправляют в зону СВО

Стало известно, что предприниматели Москвы продолжают оказывать поддержку участникам СВО. Согласно информации, размещенной на официальном сайте мэра столицы, как малый бизнес, так и крупные компании ежемесячно отправляют гуманитарные грузы на фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии