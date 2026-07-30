Спамеры сменили тактику: в Яндексе сообщили о всплеске адресных почтовых атак

Почти половина нежелательных писем была связана с попытками похищения персональных данных В первой половине 2026 года злоумышленники стали реже использовать массовые почтовые рассылки, переходя к небольшим адресным кампаниям, распределенным по времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии