РЕН ТВ В России начали вводить карантин в школах и детских садах из-за ОРВИ и гриппа. Ограничения затронули минимум 10 регионов.
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