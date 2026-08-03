Пересадка бровей после сложной операции: почему Анастасию Волочкову снова обсуждают в Сети

Имя Анастасии Волочковой снова не сходит со страниц светской хроники. Недавние слухи о ее падении на сцене, после которого балерину якобы унесли на носилках, быстро обросли домыслами.
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