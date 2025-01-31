В США самолет протаранил жилые дома и загорелся

Самолет протаранил несколько жилых домов в американской Филадельфии, сообщает телеканал CBS. Легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома.
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