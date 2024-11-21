СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    России сама укропия не нужна, а нужны все свои исторические территории с хохлами, а лучше без них. Хотят в ЕС и НАТО ...Запад готов замор...
  • Иосиф Калинин
    Да, действительно, нам нужна "Украина, свободная от влияния Запада, и отсутствие угрозы с ее территории". Но капитуля...Запад готов замор...
  • Иосиф Калинин
    Что, задело? Запсиховал?Москва нашла ядер...

Запад готов заморозить Украину. Москва — нет

Запад готов заморозить Украину. Москва — нет

  На Западе явно спешат закончить военную фазу конфликта с Россией на Украине — это подтверждается тем, что там готовы выдавать желаемое за действительное.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Да, действительно, нам нужна &quot;Украина, свободная от влияния Запада, и отсутствие угрозы с ее территории&quot;. Но капитуляция Украины нам ничего не гарантирует. Украина может капитулировать, подписать какие-угодно обязательства-соглашения.... Но она никогда не престанет быть враждебной России.  Следовательно, отсутствие угрозы со стороны Украины может быть только в случае отсутствия Украины!
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
России сама укропия не нужна, а нужны все свои исторические территории с хохлами, а лучше без них. Хотят в ЕС и НАТО вперед в свободную, хлебосольную европу, под защиту НАТО на все готовое со всеми европейскими благами, свободами и толерантностью... Главное это халява к которую так любят хохлы, со всеми своими хотелками... Если вас не принимают в ЕС и НАТО тогда сами идите к ним... На все готовое....
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11 час.

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