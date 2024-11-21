Запад готов заморозить Украину. Москва — нет

Да, действительно, нам нужна "Украина, свободная от влияния Запада, и отсутствие угрозы с ее территории". Но капитуляция Украины нам ничего не гарантирует. Украина может капитулировать, подписать какие-угодно обязательства-соглашения.... Но она никогда не престанет быть враждебной России. Следовательно, отсутствие угрозы со стороны Украины может быть только в случае отсутствия Украины!

АНГЕЛ АНГЕЛ

России сама укропия не нужна, а нужны все свои исторические территории с хохлами, а лучше без них. Хотят в ЕС и НАТО вперед в свободную, хлебосольную европу, под защиту НАТО на все готовое со всеми европейскими благами, свободами и толерантностью... Главное это халява к которую так любят хохлы, со всеми своими хотелками... Если вас не принимают в ЕС и НАТО тогда сами идите к ним... На все готовое....