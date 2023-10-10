«Вопрос к FIA»: Оруджев — о проблемах с шинами в Катаре

PirelliРоссийский гонщик, бронзовый призер Мировой серии Renault Егор Оруджев раскритиковал организаторов Гран При Катара Формулы 1 за возникшие по ходу уик-энда проблемы с шинами и вызванные ими корректировки правил прямо в течение этапа.
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