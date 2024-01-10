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Правила реальной экономии. Эксперт рассказал, как получить выгоду от распродаж

Правила реальной экономии. Эксперт рассказал, как получить выгоду от распродаж

Правила реальной экономии. Эксперт рассказал, как получить выгоду от распродаж Ирэн ОрлонскаяКак избежать покупок во время «Черной пятницы», «кибер-понедельника» и новогодних распродаж, не тратя при этом большого количества денег? Экономисты делятся советами, которые помогут вам сохранить семейный бюджет и получить максимальную выгоду от покупок во время новогодних праздников.

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