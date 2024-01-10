Правила реальной экономии. Эксперт рассказал, как получить выгоду от распродаж Ирэн ОрлонскаяКак избежать покупок во время «Черной пятницы», «кибер-понедельника» и новогодних распродаж, не тратя при этом большого количества денег? Экономисты делятся советами, которые помогут вам сохранить семейный бюджет и получить максимальную выгоду от покупок во время новогодних праздников.
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