Роспотребнадзор выявил в Тамбовской области нестандартные пробы кондитерских изделий

Ранее в Тамбовской области в колбасе "Докторской" обнаружили незаявленные добавки. Это выяснилось в ходе отбора проб для исследований в Белгородском филиале "ВНИИЗЖ" на показатели качества и безопасности.
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