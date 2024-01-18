Эксперт Уполномоченного: предприниматель имеет право на адвоката, даже если он проходит допрос в качестве свидетеля

Об этом в ходе семинара на тему «Особенности допроса предпринимателя в качестве свидетеля в уголовном процессе», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Воробьев и партнеры» Дмитрий Косенко.