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Петербургский дневник

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Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира

Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне 30-дневное перемирие вместо плана мира

Встреча пройдет в среду, 23 апреля Украина хочет обсудить в Лондоне 30-дневное прекращение огня, а не мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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