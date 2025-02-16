Первая дивизия создана, НАТО разворачивает эшелон у нашей границы, срок новой СВО назван

Количество провокаций на Балтике кратно увеличилось. Несмотря на слова Трампа о подготовке мирных переговоров, Запад не оставляет попыток блокировать судоходство, а заодно и нашу Калининградскую область.
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