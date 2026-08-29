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Царьград

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Эль-Ниньо грозит планете триллионными потерями и рекордной жарой

Эль-Ниньо грозит планете триллионными потерями и рекордной жарой

Аномальное потепление Тихого океана запустило цепную реакцию в мировой экономике.Природный феномен Эль-Ниньо, вызванный аномальным потеплением экваториальной части Тихого океана, достиг рекордной силы за последнее поколение.

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