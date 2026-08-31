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Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей

Смертоносное соседство. Взорвавшийся склад БПЛА под Киевом вскрыл опасную тактику властей

Жители населенного пункта Мила под Киевом обвиняют украинские власти в хранении боеприпасов рядом с их домами, пишет газета Guardian .

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