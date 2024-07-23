Станет еще тяжелее для россиян с кредитами и вкладами: как ключевая ставка «съедает» доход граждан Ольга БезродняяИзменение ключевой ставки ЦБ России оказывает значительное влияние на финансовый рынок, определяя условия по вкладам и кредитам для физических и юридических лиц.