Станет еще тяжелее для россиян с кредитами и вкладами: как ключевая ставка «съедает» доход граждан Ольга БезродняяИзменение ключевой ставки ЦБ России оказывает значительное влияние на финансовый рынок, определяя условия по вкладам и кредитам для физических и юридических лиц.
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