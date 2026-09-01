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Раскрыты подробности требований Меган Маркл к новому дому: королевский аппетит

Раскрыты подробности требований Меган Маркл к новому дому: королевский аппетит

Меган Маркл, только что прилетевшая в Великобританию с принцем Гарри и детьми, уже успела шокировать местных риелторов своим списком требований к будущему дому .

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