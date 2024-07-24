В Грузии объявили в розыск участников «Грузинского национального легиона»

Служба госбезопасности Грузии начала вызывать на допрос вернувшихся в страну участников «Грузинского национального легиона» (запрещенное в РФ националистическое подразделение, внесено в перечень террористов и экстремистов), которые принимали участие в украинском конфликте на стороне ВСУ.
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