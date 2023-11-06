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Русская весна

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Многие страны не согласны с санкциями против России, — глава МИД Индии

Многие страны не согласны с санкциями против России, — глава МИД Индии

Запад подает санкции против РФ так, будто на них согласился весь мир, однако это не соответствует действительности, ограничительные меры — удобный инструмент лишь для западных стран, заявил в интервью глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

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