Многие страны не согласны с санкциями против России, — глава МИД Индии

Запад подает санкции против РФ так, будто на них согласился весь мир, однако это не соответствует действительности, ограничительные меры — удобный инструмент лишь для западных стран, заявил в интервью глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
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