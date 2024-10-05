Лишать россиян родительских прав на детей-квадроберов предложили в Госдуме Ирэн ОрлонскаяДепутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей, чьи дети занимаются квадробингом.
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