Карельский политолог объяснил, какие вызовы ждут нового премьер-министра Карелии

С мая 2025 года правительство Карелии возглавил Андрей Сергеев. До недавнего времени он занимал пост министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, а теперь будет работать в статусе исполняющего обязанности председателя до согласования его кандидатуры Законодательным собранием республики.