В Китае назвали три любимых блюда русской кухни

Рецепты этих блюд бьют рекорды на китайских кулинарных платформах.Русская кухня завоевывает все большую популярность в Китае, а главными кулинарными хитами среди местных жителей стали борщ, котлеты и соленые огурцы.
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