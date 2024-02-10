Путин наказал Пекин за самоуверенность и лишил Китай многомиллиардного проекта

Стоит напомнить, что сами китайцы неоднократно хвастались тем, что Поднебесная достигла потрясающих успехов в строительстве высокоскоростных железных дорог, при этом в Пекине до последнего были уверены, что конкурентов в этой сфере у них просто нет.
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