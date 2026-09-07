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Царьград

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Евгения Бенграф нанесла более 25 ножевых ударов мужу в Мытищах

Евгения Бенграф нанесла более 25 ножевых ударов мужу в Мытищах

В апреле 2026 года в Мытищах обнаружены тела Евгении и Владислава Бенграфов. Евгения, гример театра "ФЭСТ", нанесла более 25 ножевых ранений своему мужу, актеру.

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