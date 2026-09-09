Молния! В Новороссийске трагедия - есть жертвы после налета, среди них малыш: заявление губернатора

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Основной удар пришёлся на Новороссийск, где погибли четыре человека, среди них ребёнок.
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