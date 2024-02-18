МИД считает Абхазию опасной для россиянок из-за насильника

МИД назвал посещение Абхазии опасным для россиян из-за освобождения насильникаДевушка на набережной Сухума в АбхазииАлексей Даничев/РИА Новости В Абхазии отпустили на свободу местного жителя, который в 2019 году изнасиловал и ограбил девушку из России.