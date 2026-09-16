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Бывший глава Генштаба Израиля обвинил Нетаньяху в сокрытии предупреждений о нападении ХАМАС

Быв­ший началь­ник Ген­шта­ба Армии обо­ро­ны Изра­и­ля Дан Халуц воз­ло­жил выс­шую ответ­ствен­ность за про­вал без­опас­но­сти 7 октяб­ря на пре­мьер-мини­стра Бинья­ми­на Нета­нья­ху.

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