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Что Ельцин скрывал о своих предках. Может и в КПСС его не взяли бы

Что Ельцин скрывал о своих предках. Может и в КПСС его не взяли бы

Первоначально фамилия будущего президента была ЕльцЫн. В начале 1930-х годов, когда в стране шли бурные социально-экономические преобразования, у предков Бориса Николаевича почему-то вдруг возникла необходимость изменить одну букву в ней.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
И что &quot;характерно&quot; ☝🏻.....❗Спустя каких-то лет 30 нам &quot;выдают&quot;правду ....🤷,видимо чтобы ещё ГОРШЕ было от осознания ,что всё&quot;могло быть на так.........А ОНО ЭТО НУЖНО ....⁉️ КОГДА ВСПЯТЬ НЕ ПОВЕРНУТЬ.......⁉️‼️
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1 д.
ВТ
Врам Тавризов
А все-таки мне да и всем интересно ( хотя бы из тех, кто писал здесь комменты) - кто знает хотя бы кусками такие факты семьи, о которых родители и их родители старались не говорить в присутствии нас, детей Например, я знаю кусками несколько важных случаев из уцелевшей жизни  или погибших своих предков Кто ещё? Нас, писавших комменты, 121 человек
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1 д.
Юлия Болотова
Я его и на первый не &quot;выбирала&quot;🤣Голосовала за Рыжкова.
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15 час.

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