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Рангник сказал, что Лингард попросил отпуск, чтобы развеяться. Джесси ответил, что ему это не нужно, а инициатива шла от «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, почему полузащитник Джесси Лингард не примет участия в матче с «Мидлсбро» в Кубке Англии.

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