14 мастеров и мастериц, из-под чьих крючков выходит то диво дивное, то чудо чудное

Вязание — дело кропотливое, и не у всех хватает терпения довести дело до конца. А вот у героев и героинь нашей статьи его в достатке, поэтому на их работы хочется смотреть и любоваться ими, пусть даже некоторые из них получились не совсем такими, какими задумывались.