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МИД РФ рекомендовал парламентариям Латвии заниматься своей страной и своими гражданами

МИД РФ рекомендовал парламентариям Латвии заниматься своей страной и своими гражданами

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что латвийским парламентариям, которые признали Россию "государством-спонсором терроризма", следует прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами.

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