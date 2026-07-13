Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Депутаты Госдумы хотят поднять пенсии до 27 тысяч рублей

Депутаты Госдумы хотят поднять пенсии до 27 тысяч рублей

Государственная Дума приступила к подготовке пересмотра нижней границы пенсионных выплат. Как сообщает РИА Новости, парламентарии намерены изменить действующий ориентир: вместо прожиточного минимума пенсионера предлагается использовать федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии