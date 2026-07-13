Депутаты Госдумы хотят поднять пенсии до 27 тысяч рублей

Государственная Дума приступила к подготовке пересмотра нижней границы пенсионных выплат. Как сообщает РИА Новости, парламентарии намерены изменить действующий ориентир: вместо прожиточного минимума пенсионера предлагается использовать федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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