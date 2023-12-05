В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила предложение МВД о запрете гражданам с непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей посещать места скопления несовершеннолетних.
В России осужденным за педофилию запретят посещать места скопления детей
Комментарии
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Валентина Литвяк
. Похоже пока в Гос Думе и Правительстве, в большинстве своем сидят педофилы, дело о кастрации не сдвинется с места. Педофилия это психическое заболевание, доказано специалистами . Единственное средство избавить от зависимости, это кастрация. Обсуждение способов кастрации проводилось на публичных передачах не однократно, но принятие решения блокируется педофилами. Других препятствий в природе не существует.
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