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Иркутск Сегодня

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16 лет строгого режима за алкоголь для подростков: чем обернулась трагедия в Байкальске с пятью погибшими детьми

В Иркутске военный суд вынес приговор 25-летнему жителю Байкальска. Его признали виновным в том, что он вовлекал несовершеннолетних в пьянство, а также в других преступлениях против половой неприкосновенности.

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