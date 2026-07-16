16 лет строгого режима за алкоголь для подростков: чем обернулась трагедия в Байкальске с пятью погибшими детьми

В Иркутске военный суд вынес приговор 25-летнему жителю Байкальска. Его признали виновным в том, что он вовлекал несовершеннолетних в пьянство, а также в других преступлениях против половой неприкосновенности.
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