Почти половина курганцев хочет ездить на беспилотниках

Почти половина жителей Кургана хотят пользоваться беспилотным транспортом. Однако не все горожане готовы к таким инновациям: кто-то пока не готов отказаться от традиционных видов транспорта, а другие не смогли определиться с ответом.
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