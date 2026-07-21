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Лукашенко рассказал об особенном менталитете белорусов, вспомнив балансирующих на грани безумия политиков

Лукашенко рассказал об особенном менталитете белорусов, вспомнив балансирующих на грани безумия политиков

Белорусы обладают характерным менталитетом, который даже в период мировых конфликтов, где некоторые политики балансируют на грани безумия, заставляет их, прежде всего, думать о необходимости работать в период уборки урожая.

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