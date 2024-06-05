Запад готовится по-взрослому: Калининграду стоит быть начеку, уверен Межевич

Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду, 5 июня, сообщает Войско польское. В них примут участие более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолётов и самолётов, 9 тысяч военнослужащих.
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